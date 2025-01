Notte di razzìa in via Gadda. Rubate due auto parcheggiate

Ladri di auto in azione a Cesena. Hanno agito indisturbati nella notte tra lunedì e martedì riuscendo a rubare due autovetture che si trovavano parcheggiate in via Gadda a Case Finali. Due auto, rubate nella stessa via in poche ore. I due furti sono stati denunciati ai carabinieri di Cesena che stanno visionando i filmati delle telecamere della zona. Le macchine portate via dai ladri sono una Tiguan bianca appartenente a un uomo di Cesena e un’Audi nera appartenente a una donna.

I due cesenati hanno postato su Facebook la notizia dei furti con la preghiera, rivolta agli utenti dei social, di essere avvisati se qualcuno dovesse vedere le loro auto in giro. Tra i vari commenti che emergono sui social ci sono quelli di altri furti accaduti a Cesena. Quello di una donna che abita in centro che racconta che i ladri hanno portato via la sua auto forzando con un cacciavite la serratura, il furto di una Golf bianca rubata a Villa Chiaviche mesi fa e mai ritrovata e il furto di una Mercedes rubata in via Rodari.

E poi c’è chi si chiede come facciano a rubare auto di ultima generazione. C’è qualcuno che ipotizza che le macchine vengano caricate su carri attrezzi e poi portate via e c’è chi suggerisce di installare nelle autovetture dei Gps esterni per poterle rintracciare in caso di furto. Sempre sui social c’è il racconto di un uomo che due giorni fa ha parcheggiato la sua auto al cimitero di Martorano lasciandola aperta. Una volta uscito dal cimitero l’uomo ha trovato un extracomunitario che si era introdotto nella sua autovettura. Alla vista del proprietario è scappato rubando i pochi spiccioli che si trovavano all’interno dell’auto.

a.s.