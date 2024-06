Nozze d’argento con le ciliegie

Nozze d’argento a Longiano per la Sagra della Ciliegia che torna dopo due anni. La 25° edizione della manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Longiano APS in collaborazione con l’amministrazione comunale, si svolgerà nel borgo longianeseda oggi fino a domenica. Una tre giorni in cui il paese sarà animato dalle bancarelle del mercato della sagra (hobbistica, gastronomia, frutta e verdura e beverage) e particolare da quelle dedicate alle ciliegie. Ci saranno spettacoli di giorno e alla sera musica dal vivo. Sarà presente lo stand gastronomico a cura della Pro Loco di Longiano. Oggi alle 18 è prevista l’apertura dell’evento con bancarelle e stand lungo le vie del borgo; dalle 19 lo stand gastronomico e alle 21 è in programma lo spettacolo a cura di "Eleonora Paroli" che porterà sul palco della sagra musica contemporanea italiana e straniera fino a tarda serata.

Domani alle 14 apertura con bancarelle, mercato ortofrutticolo e stand lungo le vie del borgo. Alle 19 apertura dello stand gastronomico a cura della Pro Loco di Longiano. Alle 21 si esibirà la Band "Moka Club" che farà ballare e cantare il pubblico con i grandi successi musicali degli anni ‘80, ‘90 e 2000. Domenica il mercato sarà aperto sin dalle 10 del mattino, alle 10.30 "Camminata nella Valle dei Ciliegi" a cura della Pro Loco di Longiano in collaborazione con l’associazione Longiano Cammina. Alle 12 a tutti i partecipanti alla camminata sarà offerto un piccolo aperitivo a base di ciliegia. Sarà anche possibile pranzare presso lo stand gastronomico. Alle 14.30 avrà inizio il "Palio della Ciliegia" con le quattro squadre delle frazioni e dei comuni limitrofi che si sfideranno in prove di abilità e giochi pittoreschi che avranno sempre la ciliegia come protagonista. Alle 19 premiazioni. A chiusura della kermesse dalle 21 fino a tarda sera, spettacolo a cura della Tribute Bande "Ligaband".

Per tutta la durata dell’evento la Proloco di Longiano APS metterà a disposizione una zona parcheggio a circa 700 metri dal centro. Dicono Mauro Graziano sindaco di Longiano e Sonia Bettucci assessore alla cultiura: "Siamo molto contenti di questa iniziativa e grati alla Pro Loco che con impegno ha promosso il ritorno della Sagra della Ciliegia. Si tratta di un appuntamento molto caro a tutto il territorio e che segna in qualche modo l’inizio della grande stagione degli eventi estivi a Longiano che anche quest’anno si preannuncia interessante e ricca di proposte". L’ingresso alla sagra è gratuito.

Ermanno Pasolini