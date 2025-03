Nuova illuminazione pubblica in via Carlona

Anche le campagne saranno più illuminate. Partono infatti i lavori per la realizzazione della nuova pubblica illuminazione in via Carlona, con un investimento di circa 130mila euro, finalizzato principalmente al potenziamento e all’efficientamento del servizio. Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni, la via Carlona, nel tratto compreso tra le vie Boscabella e Cesenatico, sarà temporaneamente chiuso al traffico. Questo provvedimento fa accezione per i residenti ed i mezzi di soccorso, che potranno regolarmente continuare a circolare. Sono previsti circa un mese di lavori e dunque le varie ordinanze di chiusura saranno prorogate nei prossimi giorni, in caso di necessità. Dal punto di vista pratico, gli operai impegnati nel cantiere procederanno prima alla rimozione di 44 armature e 44 vecchi pali esistenti, che saranno sostituiti con la fornitura di 55 nuovi basamenti e sostegni per la linea aerea che verrà creata. Le 44 armature della linea precedente verranno tutte recuperate. Cesenatico investe dunque nella pubblica illuminazione anche nelle periferie. Fra le priorità di quest’anno, oltre a via Carlona, c’è anche un progetto per via Vetreto, dove con un investimento di circa 150mila euro, sarà prolungata la linea dei lampioni per due chilometri, dall’incrocio con via del Mare fino a via Capannaguzzo.