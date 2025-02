Nuova Virtus in crisi. Un successo in 9 gare

Continua a viaggiare a fari spenti la Nuova Virtus Cesena, incappata nel suo momento più difficile della stagione di serie B di basket femminile. La squadra di coach Luca Chiadini è infatti alle prese con la quarta sconfitta consecutiva (si arriverebbe a cinque contando anche il recupero del match di andata contro Rimini, ma va ancora peggio allungando ulteriormente la statistica fino all’impietoso dato di un solo successo maturato nelle ultime nove gare disputate). Il risultato è una pesantissima zavorra a quota 20 punti, in una posizione passata dalle corroboranti alte cime della graduatoria, alle aride steppe di metà classifica. Lo spartiacque sono state in pratica le vacanze natalizie, alle quali la squadra era arrivata sognando in grande dopo una prima parte di stagione vissuta con l’acceleratore a tavoletta. Messi in soffitta albero e addobbi però è cambiato tutto, complici anche episodi che hanno segnato il morale del gruppo dentro e fuori dal campo.

A peggiorare le cose sono arrivati gli ultimi scivoloni rimediati nell’arco di pochi giorni, prima nel turno infrasettimanale di mercoledì 19 febbraio contro Castel San Pietro (49-62), poi in trasferta a San Lazzaro 81-57 sabato 22. E’ vero che ora la compagine cesenate non ha più obiettivi ai quali pensare (la promozione in A2 se la giocheranno infatti soltanto le prime due classificate al termine del girone, ormai irraggiungibili), ma resta il fatto che da qui alle vacanze restano ancora nove partite da disputare durante le quali quella di vivacchiare non può essere un’opzione credibile. Serve riprendere il giusto piglio per chiudere a testa alto un campionato che fino a un paio di mesi fa era da lode e che merita un nuovo impulso, anche nell’ottica della crescita personale delle singole atlete, a partire da quelle più giovani, sulle quali il club sta investendo tanto.

L’occasione giusta potrebbe arrivare domenica 2 marzo, quando al Palaippo arriverà la Vis Rosa Ferrara, penultima a quota 4 punti.

I tabellini dei due ultimi match della Fse Progetti Nuova Virtus. Cesena - Magika Castel San Pietro 49-62. Bertozzi ne, Giorgini 3, Chiadini Car, Pollini 18, Battistini 8, Duca 12, Andrenacci 4, Currà, Marras, Chiadini Cam, Bianconi 2, Morri 2. All: Chiadini. Ass: Andreoli, Fullin.

Bsl San Lazzaro - Cesena 81-57. Bertozzi 2, Chiadini Car 2, Pollini 10, Battistini 6, Duca 26, Andrenacci 4, Mezzini, Currà 6, Marras, Chiadini Cam, Bianconi 1, Morri. All: Chiadini. Ass: Andreoli, Fullin.

Luca Ravaglia