Nuova Virtus Testa a testa con la capolista

La Nuova Virtus targata Fse Progetti esce dal campo di Castel San Pietro, capolista del campionato di basket femminile di serie B, sconfitta di un soffio (61-57, dopo un robusto ma incompleto tentativo di rimonta messo a segno dalle romagnole nell’ultimo quarto di gioco) e lo fa in una giornata il cui esito avrà ripercussioni soltanto per le statistiche e non certo per l’impatto sulla stagione.

In effetti, la squadra di coach Chiadini, terzultima a 8 punti, prima ancora di scendere in campo era già certa di accedere ai playout che inizieranno tra una manciata di settimane, dopo l’ultima giornata della prima fase del torneo, che terminerà il 13 gennaio. Reggere il ritmo della prima della classe è in ogni caso decisamente di buon auspicio in vista della fase cruciale della stagione.

La partita. L’avvio è positivo per Cesena, ma le padrone di casa non si fanno sorprendere e così il primo periodo si gioca sul punto a punto, nonostante la Virtus dimostri di avere il pallino del gioco in mano, fino all’ultimo vantaggio sul 12-13 a poco più di un minuto dalla sirena quando Castel San Pietro piazza un parziale di 8-0 che vale la chiusura del primo quarto sul 20-13. Nel secondo periodo Cesena accusa il colpo cadendo fino a -10, ma riesce a risollevarsi in fretta, tornando sul filo della sostanziale parità (32-29 al 20’). Il terzo quarto è il peggiore per le giallonere: distrazioni difensive e poca lucidità in attacco le portano al maggior svantaggio della giornata, che tocca i 13 punti. Si entra così negli ultimi dieci minuti con la Nuova Virtus che mischia le carte grazie alla difesa a zona, inceppando il motore della capolista. Le cesenati ricuciono fino a -4, senza però riuscire a piazzare la zampata dell’aggancio.

A questo punto le romagnole chiuderanno la prima fase del torneo sabato alle 20.30 al PalaIppo quando ospiteranno Faenza in un’altra gara che non avrà impatto sul destino della stagione. Sarà l’ultima occasione per rodare il motore, perché poi si aprirà il gironcino che metterà in palio la permanenza in categoria.

Il tabellino. Fse Nuova Virtus Cesena: Nociaro 11, Clementi 10, Chiadini Car. ne, Bianconi 7, Battistini 9, Venanzi, Cedrini, Bertozzi, Andrenacci 11, Girelli 4, Chiadini Cam ne, Semprini 5.Allenatore: Chiadini. Assistenti: Andreoli, Fullin.