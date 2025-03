"Oggi via Rampa è transitabile e la ricostruzione prosegue"

Arriva pronta la risposta di Sara Bartolini, sindaca di Roncofreddo (nella foto), a Luca Pestelli consigliere regionale di Fratelli d’Italia che l’aveva accusata di non avere fatto alcun intervento in via Rampa nonostante i soldi già arrivati dal governo. Dice la sindaca Bartolini: "L’intervento su via Rampa è stato il primo, tra quelli di ricostruzione, eseguito dal Comune di Roncofreddo. Il primo stralcio è stato terminato a dicembre 2024. In seguito alle risorse assegnate dalla struttura commissariale a ottobre 2024, si è proceduto all’affidamento del computo economico sulla progettazione, già elaborata con il primo stralcio a dicembre 2024 e nei prossimi giorni avremo la proposta definitiva sulla base della quale si procederà all’assegnazione dei lavori che avranno una durata di circa tre mesi e che verranno eseguiti l’estate prossima. Oggi la strada è transitabile dai residenti. In occasione dei prossimi interventi, sarà prevista una nuova chiusura durante la formazione dei micropali con possibilità di passaggio per i residenti durante la seconda fase delle operazioni. Per la sicurezza dei residenti è necessario portare a completamento il prima possibile l’opera che renderà la strada sicura in maniera definitiva".

e. p.