Omaggio ai canarini che salvavano la vita ai lavoratori in miniera

L’associazione "Miniere Sogliano" in collaborazione con l’Associazione Ornitologica Cesenate e con il patrocinio del Comune di Sogliano al Rubicone, Sogliano Ambiente e Pro Loco, organizza, in occasione della 48° fiera del formaggio di fossa, la Mostra ornitologica del Minatore dedicata ai canarini Malinois Waterslager ‘Belgio’ e Harzer Roller ‘Germagna’ le varietà allevate e selezionate dai minatori.

Racconta Marco Pellegrini, membro dell’associazione ‘Miniere Sogliano’: "I canarini venivano utilizzati regolarmente nelle miniere di carbone, come un sistema di preallarme per i gas tossici eventualmente presenti nella miniera, come il grisù, il monossido di carbonio, il metano o l’anidride carbonica. Infatti avrebbero ucciso l’uccellino prima di asfissiare i minatori, che osservavano con attenzione se l’animale presentava segni di sofferenza, avrebbe dato a loro il tempo di scappare da morte certa. L’uso di canarini nelle miniere inglesi è stata abbandonata nel 1987".

Nell’ambito dell’esposizione, sarà anche organizzato il 2° Campionato Canarini in Fossa un Memorial dedicato a Ettore Capodilista di Sogliano, deceduto nel 1984 a seguito di inalazione di gas nocivi all’interno delle fosse di stagionatura del tipico Formaggio di Fossa. Nato da famiglia contadina a Sogliano, Ettore Capodilista lavorò successivamente presso la Fossa Pellegrini di proprietà della sorella Marta, coordinando con molta passione l’infossatura. Il 15 settembre 1984, a seguito di intossicazione da gas nocivi prodotti dalla fermentazione del formaggio, morì all’interno di una Fossa utilizzata proprio per la stagionatura del tipico formaggio di fossa.

Ermanno Pasolini