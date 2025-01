Open maschile al via al Circolo di Cesena. Montepremi da 1.500 euro, 188 iscrizioni

Oggi sui campi del Circolo Tennis Cesena inizia il classico torneo Open maschile, trofeo ‘Agenzia d’Affari Cesena-Cesenatico’, abbinato a un montepremi di 1.500 euro, che proseguirà fino al 4 febbraio. L’appuntamento che apre la stagione del circuito romagnolo, si è confermato al centro dell’interesse di tanti sportivi. Lo dimostra il dato delle iscrizioni, che hanno visto registrarsi 188 pretendenti. A partire da oggi in ogni caso scenderanno in campo ‘soltanto’ 92 atleti, un numero inferiore stabilito per poter concludere la manifestazione nei tempi stabiliti.

La soglia individuata come ‘quota di sbarramento’ è quella di 2.8, il che significa che è stato predisposto un tabellone finale riservato soltanto alla seconda categoria. Come detto è notevole la qualità dei giocatori al via. La testa di serie n.1 è andata al 2.1 Tomas Gerini (nella foto), seguito dal 2.3 forlivese Nicola Filippi che si sta allenando al Tc Viserba e dall’altro 2.3 Filippo Alessandro Mondazzi. A seguire ci sono i 2.4 Francesco Giorgetti, Riccardo Pasi, Niccolò Satta, Matteo Mesaglio, Lorenzo Elia, Alessandro Beconi, Francesco Cartocci, Edoardo Principi e Pietro Pio Genovese.

Da seguire con attenzione c’è anche Tomas Gerini, n.1569 del ranking mondiale Atp, 29enne nato a Buenos Aires, specialista del rosso. Subito dietro di lui scalpitano diversi romagnoli: oltre a Nicola Filippi, ci sono anche Francesco Giorgetti (Tc Viserba), Riccardo Pasi (Tennis Villa Carpena) e il giovane ravennate Niccolò Satta, talento del Ct Zavaglia. Il giudice arbitro è Andrea Bellelli.