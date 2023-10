Operaio morto a Cesena: seconda vittima sul lavoro in 24 ore

Cesena, 11 ottobre 2023 – Ancora una morte sul lavoro nel Cesenate, avvenuta martedì pomeriggio: la vittima è un uomo di 56 anni, Simion Panco, cesenate di origini moldave.

L’operaio stava svolgendo le operazioni di pulizia di una betoniera, nel piazzale della ditta Bissioni a San Crispino a Cesena. Stava manovrando un martello pneumatico l’interno di una betoniera, e per quella operazione, si è dovuto sporgere a mezzo busto all’interno della betoniera, per scrostare il cemento dalle pareti interne. All’improvviso , forse a causa delle vibrazioni causate dal martello pneumatico, la betoniera si è azionata e l’uomo è rimasto incastrato nel macchinario. Per lui non c’è stato niente da fare. Sul posto è sono intervenuti i carabinieri e la medicina del lavoro.

La tragedia arriva a sole 24 ore dalla tragedia in un'azienda agricola di Gambettola: la vittima, Mohamed Shaitit, aveva 42 anni ed è rimasto schiacciato sotto a un muletto mentre caricava prodotti ortofrutticoli dell’azienda Fellini.

Enzo Lattuca, Presidente della Provincia di Forlì e Cesena, in accordo con le organizzazioni sindacali, ha convocato un incontro per costituire insieme alle parti sociali un tavolo provinciale sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.