"Ortofrutta costosissima, pesce inavvicinabile"

Gabriella Renzini quanto spende per fare la spesa?

"Al supermercato ci vado una volta ogni tanto e compro poche cose perché vivo da sola, ma quando i miei familiari vengono a mangiare a casa mia, arrivo a spendere anche 50 euro ogni volta. Siamo una decina e, anche se cerco di stare attenta, è difficile riuscire a spendere poco".

In quali prodotti ha riscontrato gli aumenti maggiori?

"Soprattutto nella frutta e nella verdura, e la conseguenza è stata che per alcuni mesi non ho proprio comprato alcuni tipi di prodotti. Per esempio le zucchine e i peperoni a inizio anno erano talmente cari che rinunciavo a prenderli. Adesso gli aumenti sono minori, ma ci sono. Anche i pomodori hanno raggiunto prezzi molto alti".

Qual è la verdura che sceglie per spendere meno?

"Compro spesso la cipolla fresca che mi piace molto, anche se ad essere onesti il caro prezzi non ha risparmiato neanche quella. Se prima ne compravo molta per fare delle insalate abbondanti, ora ho limitato il consumo anche della cipolla".

Ha notato un aumento di prezzi anche su altri prodotti?

"Ci sono le pesche che sono piuttosto care, ma sono le prime e mi auguro che andando avanti il prezzo diminuisca. La carne non è aumentata troppo, mentre al banco del pesce non mi avvicino minimamente perché è troppo costoso".

