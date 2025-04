"Parità di genere. Ai progetti 200mila euro"

La Regione Emilia-Romagna prosegue il proprio impegno a favore della parità di genere, dell’empowerment femminile e del miglioramento della qualità della vita delle persone, attraverso il sostegno a progetti di welfare aziendale, formazione e promozione del lavoro femminile. La Giunta ha assegnato oltre 1,5 milioni di euro per l’annualità 2025-2026 a 58 progetti in tutta la regione.

"Sostenere il protagonismo delle donne nella vita economica e sociale significa costruire territori più forti e comunità più coese – dichiara la consigliera regionale Francesca Lucchi (nella foto) –. Questa delibera non è un atto isolato, ma parte di un percorso strutturato. È importante che questi progetti arrivino anche nei comuni di medie e piccole dimensioni".

Nel territorio della provincia di Forlì-Cesena sono stati destinati oltre 200 mila euro, con progetti che si prefiggono di generare valore sociale, supportando l’occupazione femminile e incentivando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Tra i principali progetti finanziati, l’associazione Apeiron Odv di Cesena riceve 40mila euro per il progetto ‘Her chance’, che promuove nuovi percorsi per il rilancio dell’occupazione femminile. Anche le Acli provinciali di Forlì-Cesena sono beneficiarie di un finanziamento di oltre 30 mila euro per il progetto ‘Women at Work’, che mira a rafforzare la presenza delle donne nel mondo del lavoro attraverso attività di sensibilizzazione e formazione. Sempre a Cesena, Cna Solidale Aps, con il progetto ’Alta quota’, ottiene un finanziamento di 24mila euro per promuovere l’empowerment femminile attraverso il pensiero creativo e inclusivo. i Comuni di Cesena e Forlì, ricevono un finanziamento di 24 mila euro, il primo con il progetto “Generazione Parità” mira a costruire un modello territoriale di pari opportunità che possa fungere da esempio per altre realtà.