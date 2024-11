Parrocchia di Boschetto in festa. Benedizione per le catechiste

Oltre duecento persone hanno partecipato alla Festa della parrocchia di Boschetto, che quest’anno ha coinciso con la festa per l’inizio del catechismo per i bambini della chiesa di San Giacomo Apostolo sul porto canale e della chiesa intitolata a Santa Maria Madre della Chiesa in via Cesare Abba. Nel rispetto della tradizione la giornata è iniziata con la processione iniziata in viale Trento all’altezza dell’ufficio postale, con bambini e genitori che hanno accompagnato la statua della Madonna lungo le vie del quartiere, sino alla chiesa di Boschetto, dove don Gian Piero Casadei ha celebrato una funzione religiosa dedicata proprio ai bambini, invitandoli a non pensare ai beni materiali ma all’amore nei confronti dei genitori e della figura paterna di Dio. Nel corso della funzione è stata data anche la benedizione ad una quindicina di catechiste impegnate nelle due chiese. Un nutrito gruppo di piccoli ha poi partecipato al pic nic organizzato nel campetto verde sul retro della chiesa, per poi animare una festa con tanti giochi per bambini, un torneo di Maraffone, una pesca lotteria molto partecipata e attrazioni. Lo stesso don Gian Piero ha partecipato all’evento, affiancato dai diaconi Andrea Delvecchio e Thierry Baroncini, che assieme alle volontarie ed ai volontari di Boschetto hanno reso possibile questa giornata di festa, in cui si è esibita anche una compagnia cinofila, mentre lo stand gastronomico ha proposto polenta, piadina e affettati a tutti gli intervenuti. Quest’anno sono 150 i bambini di San Giacomo e Boschetto iscritti al catechismo. g.m.