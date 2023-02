Parte il laboratorio di maschere con Fabio Canini

Parte domani ’Maschere in scena’, il laboratorio condotto da Fabio Canini, psicologo e psicodrammatista. Avvicinarsi a questo incontro con curiosità è la chiave per consentire a questo oggetto di parlarci e di accompagnarci in un viaggio fuori e dentro di noi. Chi ama calcare le scene potrà trovare in questa esperienza elementi utili riguardo all’espressività corporea e alla ricerca del personaggio. Primo appuntamento domani dalle 20,30 alle 22,30 al Centro Arti Visive e Sceniche di via Fusconi a San Martino in Fiume. Info e iscrizioni a [email protected] oppure 347.2465064.