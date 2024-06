Pascuzzi: "Alla città serve più sicurezza"

Simone Pascuzzi 41 anni, è candidato sindaco a San Mauro Pascoli con la lista "San Mauro Futura" che raggruppa tutti i partiti di centrodestra.

Quali sono i punti principali del suo programma?

"Parlare direttamente con gli abitanti di ogni zona ci ha permesso di identificare molteplici sfide da affrontare. Primo obiettivo è il "Cambiamento". Con San Mauro Futura, desideriamo prepararci per le sfide di domani, che devono essere previste, monitorate e affrontate nella maniera più efficiente. In questi 6 mesi abbiamo dato il massimo per farci conoscere e portare la nostra visione di Paese. Devo tutto alla squadra, composta da 16 validissime persone. A San Mauro serve maggiore sicurezza urbana: vogliamo portare avanti il nostro progetto iniziale di videosorveglianza nei 14 varchi di ingresso al paese. Servono più parcheggi e infrastrutture migliorate: abbiamo mappato la città e trovato nuovi luoghi dove creeremo nuovi parcheggi e miglioreremo l’infrastruttura stradale e pedonale per facilitare gli spostamenti quotidiani, rimuovendo sempre più le barriere architettoniche, come già fatto in Via Valentino. Porteremo luce pubblica in ogni strada buia, rinnoveremo tutti i parchi: potenziamento del verde in modo da creare ombra, nonché l’introduzione di nuove strutture gioco inclusivo per accogliere il sorriso di ogni bambino, indipendentemente dalle proprie abilità. Un grazie a Nazione Futura ed al nostro amico Francesco Giubilei".

Perchè i suoi concittadini dovrebbero votare per lei?

"Non fatevi intimidire da finti amici che invocano la scheda bianca o nell’ignoranza invocano il boicottaggio su questa grande sfida. Insieme, possiamo costruire una San Mauro Pascoli che guardi avanti con innovazione, senza dimenticare da dove veniamo e alla nostra storia unica. L’alternativa c’è e si chiama San Mauro Futura".

e.p.