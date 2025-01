Per la Primavera scontro diretto a Lecce

Entrambe arrivano da una bella striscia di vittorie consecutive e si trovano in quella zona di classifica che non dista poi tanto dai playout. Il confronto di questa mattina, alle 11, fra Lecce e Cesena è un vero scontro diretto. Nicola Campedelli ha tutta la rosa a disposizione, ma certo visto le ultime prove della squadra non si può che ipotizzare la conferma della difesa a quattro in linea, tre centrocampisti con Castorri ormai pienamente a suo agio nel ruolo di mezzala sinistra e non dietro agli attaccanti, in questa nuova posizione il centrocampista ha segnato due gol nelle ultime due giornate. Nel ruolo di suggeritore per gli attaccanti e sopratutto di incursore libero di sfruttare gli spazi dovrebbe essere confermato Ghinelli. Non sono previste sorprese neppure sulla composizione della coppia di attaccanti con Coveri e Perini pronti ad incrementare il bottino di reti arrivato fino a quota 17, 12 quelle firmate da Coveri e 5 da Perini. Alla vigilia Giuseppe Scurto, tecnico del Lecce ha riconosciuto che la sua squadra sta vivendo un momento positivo così come il Cesena: "Ritengo il Cesena una delle squadre più forti, forse sottovalutata all’inizio, sta disputando un grande campionato arrivano da due vittorie con prestazioni importanti". L’allenatore del Lecce è un profondo conoscitore del campionato e adotta di solito uno schieramento con la difesa a quattro, tre centrocampisti e tre attaccanti, sarà probabilmente quello di oggi il conforto fra due squadre più abituate ad attaccare piuttosto che difendere. Lo stadio che ospiterà questo match è il Deghi Center di San Pietro in Lama, dirigerà Ciro Aldi di Lanciano. Sarà possibile seguire l’incontro tramite Sportitalia sul canale 60 del digitale oppure sull’applicazione della stessa Sportitalia.

Roberto Daltri