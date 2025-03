Percorso sulla genitorialità con Marco Guccione

Ancora aperte le iscrizioni al percorso sulla genitorialità con lo psicologo e psicoterapeuta Marco Guccione che si terranno alla biblioteca Ceccarelli di Gatteo per cinque giovedì alle 21 con cadenza quindicinale a partire dal 3 aprile. Il progetto si propone di offrire ai genitori di ragazzi e ragazze preadolescenti e adolescenti un sostegno alla difficoltà del crescere fornendo consigli, informazioni e occasioni di confronto e scambio al fine di migliorare la relazione con il proprio figlio e il suo benessere. Verranno forniti dispense e materiale su specifici argomenti riguardanti adolescenza, rischio e dipendenze patologiche. Prosegue così l’impegno di Marco Guccione nell’ambito del progetto promosso dall’associazione culturale giovanile Telemaco in collaborazione con l’assessorato alla cultura e politiche giovanili del Comune di Gatteo sui temi delle problematiche psicologiche più comuni in adolescenza.