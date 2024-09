Perrucci risponde a Perini. Primavera, pari esterno col Milan

MILAN

MILAN (4-3-3): Mastrantonio, Bakoune, Nissen (1’ st Paloschi), Dutu, Perera (1’ st Grilli), Sala, Stalmach (40’ st Perin), Comotto (1’ st Ossola), Bonomi, Scotti, Ibrahimovic (19’ st Perrucci). A disp.: Colzani, Mancioppi, Parmigiani, Tezzele, Colombo, Siman. All.: Guida.

CESENA (4-3-1-2): Veliaj, Manetti, Valentini, Dolce, Pitti, Arpino (40’ st Valmori), Zamagni (40’ st Lontani), Ronchetti, Castorri (45’ st Domeniconi), Perini (22’ st Papa Wade), Tosku (22’ st Coveri). A disp.: Montalti, Ghinelli, Tampieri, Demko, Galvagno. All.: Castorri.

Arbitro: Gemelli di Messina.

Reti: 24’ pt Perini, 26’ st Perrucci su rig.

Milan e Cesena non avevano ancora pareggiato in questo campionato, il pareggio lascia paradossalmente più rimpianti addosso alla squadra bianconera ospite, che non al Milan. Ancora una volta la prestazione complessiva è stata buona, ancora una volta, però, il Cesena dopo essere passato in vantaggio si è fatto raggiungere, sia pure su calcio di rigore. Certo il punto visto alla luce del fatto che il Milan arrivava dalla vittoria sull’Inter e che occupava la seconda posizione in classifica assume un valore non trascurabile, così come è un dato da non sottovalutare che quello segnato ai rossoneri è il quarto gol firmato da Giovanni Perini in sei turni di campionato, una media decisamente di tutto rispetto. Pronti via e il Cesena comincia a prendere controllo del gioco; al 14’ da corner palla a Manetti che calcia da fuori area, al tiro però manca potenza. Al 23’ il gol, angolo battuto da Castorri difesa del Milan troppo statica e Perini di testa infila la palla in rete. Il Milan reagisce ma Veliaj non corre veri pericoli. Ad inizio ripresa Guidi opera tre cambi contemporaneamente per cercare di cambiare la tendenza. Al 3’ infatti il Milan va molto vicino al gol: il tiro effettuato da Stalmach batte Veliaj ma si ferma sul palo, all’ 8’ ci prova Ossola ma Veliaj si tuffa e salva il risultato. Poco dopo il 10’ Manetti ruba palla e arriva fino all’area del Milan e prova il tiro da posizione piuttosto defilata, nulla di fatto. Al 25’ Perrucci riesce ad entrare nell’area del Cesena, Valentini lo atterra e provoca il rigore che lo stesso Perrucci realizza. Il Milan prova a vincerla ma la difesa del Cesena non concede nuove opportunità e il pareggio resiste fino allo scadere dei tre minuti di recupero. Sabato prossimo, alle 13, i ragazzi allenati da Nicola Campedelli incontreranno sul campo centrale di Martorano il Cagliari.