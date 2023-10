’Piccola Fiera d’Autunno’, moduli per partecipare entro il 25 ottobre

E’ stata stabilita la data della 23ª ’Piccola Fiera d’Autunno’ di Roncofreddo che si terrà sabato 25 e domenica 26 novembre. I segnali distintivi sono la qualità e la genuinità dei prodotti della terra, ma anche la semplicità di una festa dove ci si sente bene come a casa. ’Piccola’ è un termine che il comitato vuole onorare, non per sminuire ma per esaltare perché il bello solitamente sta nel piccolo e nel sostenibile. Con la grafica del compianto Gianfranco Zavalloni si sono scelti i colori caldi della terra, un modo per onorare le ferite subite dal territorio dopo l’alluvione di maggio.

Sul sito del Comune è stata pubblicata la modulistica per le varie attività che vogliono partecipare alla fiera e presentare le loro domande entro il 25 ottobre. Sarà una due giorni dove il cibo sarà protagonista con le famose osterie lungo tutto l’anello del centro che proporranno due piatti ciascuna per dare modo a tutti gli avventori di assaggiare più cose in stand differenti: dagli antipasti, alla pasta, ma anche succulenti secondi, per terminare poi con il dolce e il famoso ’caffettone. Ma ci sarà anche il mercato dei prodotti agroalimentari, le degustazioni, il poetico e colorato mercatino degli hobbisti e poi ancora mostre, musica e spazio alle famiglie ed ai bambini con molti giochi e laboratori. Insomma sarà una grande festa dove tutto il paese si metterà in gioco.

Ha detto la sindaca Sara Bartolini: "Partecipare alla fiera quest’anno ha davvero un senso particolare e se vogliamo sentimentalmente di vicinanza ad una comunità che ha subito danni ingenti, ad una collina piena di ferite ma che con grande umiltà e determinazione si vuole rialzare e ripartire più forte di prima. E la ’Piccola Fiera d’Autunno è la più bella delle rivincite".

Ermanno Pasolini