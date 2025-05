Pimpa e Pippi in biblioteca

La biblioteca comunale Giuseppe Ceccarelli di Gatteo aderisce all’iniziativa ’Il Maggio dei Libri’ con un doppio appuntamento dedicato ai bambini in compagnia di due grandi icone della letteratura per l’infanzia. Si parte con la Pimpa, domani alle 16.30, con un pomeriggio riservato ai bambini di età compresa fra 3 e 6 anni. Dopo la lettura di una delle sue avventure i bambini si cimenteranno in un laboratorio creativo a tema per provare a realizzare la loro versione dell’amatissima cagnolina a pois nata dalla fantasia di Altan, che compie 50 anni nel 2025.

Per i bambini dai 7 ai 10 anni l’appuntamento è invece per la settimana successiva, giovedì 22 maggio sempre alle 16.30, per una lettura dedicata alla scatenata bambina dalle trecce arancioni, Pippi Calzelunghe, di cui si celebra quest’anno l’ottantesimo anniversario. Anche in questo caso è previsto un laboratorio in cui i bambini costruiranno un simpatico segnalibro-gioco da portare a casa con sé.

Il Maggio dei Libri è la campagna nazionale promossa dal Cepell, l’istituto del Ministero della Cultura nato per promuovere il libro e la lettura, e mira a sottolineare il valore sociale dei libri come elemento chiave di crescita personale, coinvolgendo ogni anno in modo capillare biblioteche, librerie, editori, associazioni e altri attori del mondo del libro.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria. Precedenza ai bambini residenti nel comune di Gatteo. Per prenotare 0541.932377.

e.p.