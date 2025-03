"Polizia locale, 40 agenti in meno. Va adeguato l’organico"

Nella seduta dell’ultimo consiglio comunale, è stata approvata all’unanimità una mozione del Movimento 5 Stelle sull’aumento dell’organico della polizia locale a Cesena.

"Il Movimento 5 Stelle – spiega il consigliere comunale Vittorio Valletta, proponente della mozione – basandosi sullo studio di quanto stabilisce la legge regionale, che definisce i criteri minimi di dotazione organica dei corpi di Polizia locale, ha invitato il consiglio comunale a ragionare sulla differenza sostanziale che c’è tra l’organico attuale, composto da 82 elementi e quello di 123 elementi previsto dalla legge regionale. Siamo esattamente a due terzi di quanto previsto. La nostra mozione aveva l’intendimento di spingere il comune di Cesena a migliorare questa situazione, pur nella consapevolezza dei tagli di spesa imposti dalle leggi nazionali di revisione di spesa in tutti i comparti di gestione di tutti i comuni e non da meno il comune di Cesena".

"La mozione del Movimento 5 Stelle, approvata all’unanimità - prosegue il consigliere Valletta – evidenzia in modo particolare la necessità di un maggiore presidio nella zona della stazione e nelle altre zone della città dove avvengono episodi di spaccio o evidente degrado. Il Movimento 5 stelle ha trovato fin da subito, nel dialogo con il Partito Democratico e le altre forze che compongono la maggioranza, degli interlocutori attenti a queste tematiche dalle quali ha avuto il necessario sostegno. Il Movimento 5 Stelle è vivo e presente in città per portare avanti le battaglie necessarie a migliorare la vita di tutti i cittadini di Cesena".