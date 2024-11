Portafoglio ordini, più 29% in un anno

Il consiglio di amministrazione di Trevi-Finanziaria Industriale spa ha esaminato ierir l’andamento del business nei primi nove mesi del 2024. In continuità col trend positivo dell’anno precedente, il Gruppo Trevi ha acquisito nuovi ordini per 450,11 milioni di euro (di cui 156,6 milioni di euro acquisiti nel terzo trimestre 2024). Grazie a queste nuove acquisizioni, a fine settembre il portafoglio ordini del Gruppo risultava pari a 770 milioni di euro, in aumento del 29% rispetto a fine settembre 2023 e in aumento del 7% rispetto a fine anno 2023. Nei primi nove mesi del 2024, l’andamento dei nuovi ordini e del backlog di Gruppo risultano quindi in linea con le previsioni per l’anno 2024. A fine settembre, la Divisione Trevi aveva acquisito diversi progetti per 370 milioni di euro. Fra i principali ordini figurano quelli in Arabia Saudita, negli Stati Uniti, in Italia e nelle Filippine.