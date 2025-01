Potature, cento pini domestici sotto la lente

Nel centro città e anche nei quartieri di periferia, entrano nel vivo i lavori di potatura. Nei viali alberati le maestranze della società municipalizzata Cesenatico Servizi sono impegnate a sistemare soprattutto le piante di alto fusto, nell’ambito del piano di manutenzione del verde pubblico. Nei giorni scorsi le operazioni si sono concentrate in via Saffi, la strada che inizia in centro storico e si protende in direzione sud, diventando la dorsale della linea ferroviaria, in viale Leonardo da Vinci e in viale Anita Garibaldi, ed in via Verdi. Questi interventi considerati "ordinari" seguono quelli straordinari e di alleggerimento effettuati nel corso del 2024, in seguito agli eventi alluvionali e altre giornate caratterizzate da condizioni climatiche estreme, che hanno interessato Cesenatico. Una particolare attenzione è stata dedicata a oltre 100 esemplari di pino domestico sul lungomare viale Carducci e viale Roma, con lo scopo di prevenire le cadute e garantire strade più sicure per i passanti e i residenti. Il sindaco Matteo Gozzoli interviene così: "Ringrazio gli operatori di Cesenatico Servizi che sono al lavoro per le potature, sfruttando la stagione invernale. Stiamo mettendo in opera il piano di manutenzione del verde, dopo gli interventi straordinari dei mesi scorsi per curare il nostro patrimonio verde".

g.m.