Premio Fair Play a Zaccheroni

Alberto Zaccheroni questa volta è stato preso in contropiede, non se l’aspettava che il Panathlon Club Cesena gli assegnasse il ‘Premio Fair Play alla carriera’ consegnatogli durante la festa degli auguri natalizi al Grande Hotel Da Vinci a Cesenatico, davanti a 320 persone. Zac, socio Panathlon da tempo e tra i promotori del prestigioso Premio Azeglio Vicini, è rimasto sorpreso quando il presidente Dionigio Dionigi lo ha proclamato vincitore del riconoscimento che viene assegnato annualmente a chi in carriera ha rispettato e onorato i principi di lealtà, correttezza, professionalità e valorizzazione dei giovani, tipici del Panathlon. Zaccheroni, 71 anni, ha rappresentato tutto questo, essendo stato anche il tecnico che insieme a Trapattoni ha allenato l’Inter, il Milan e la Juve; con i rossoneri ha conquistato uno scudetto nel 1999, inoltre come ct del Giappone ha vinto la Coppa d’Asia nel 2011, ha ricevuto la stretta di mano dell’Imperatore (caso unico) ed è stato inserito nella Hall of Fame del calcio nipponico. Emozionato ha detto: "Non me lo aspettavo. Ho terminato la mia carriera come allenatore ma sono pronto per nuovi progetti".