Prendersì cura di se stessi, ecco il libro di Genesi e Garruba

Oggi, alle 16.30, alla fondazione Tito Balestra di Longiano verrà presentato il libro "In caso di" edito da Rizzoli e scritto da Eugenio Genesi e Francesco Garruba. Stagione dopo stagione, consigli, spunti e giusti stimoli per prendersi cura di sè nel modo corretto, per prevenire malanni e disturbi. E per affrontarli in modo efficace, se si presentano. Sono i temi del libro di Eugenio Genesi farmacista a Forlì e da sempre grande appassionato di sport che ha conseguito presso le migliori università italiane diversi master con un focus particolare sulla nutrizione nello sport. E` Nutraceutical Sport Consultant e docente per l’associazione italiana di Medicina funzionale dal 2018. L’altro autore, al suo primo libro, è Francesco Garruba, farmacista di Longiano, che crede molto nel consiglio del farmacista come strumento per aiutare gli altri. Si è specializzato come consulente della nutrizione, naturopata e ha conseguito il master in Medicina funzionale di cui e` docente dal 2018. Insieme a Genesi nel 2020 hanno fondato "InCasoDi", pagina Instagram attraverso cui ogni giorno danno consigli mirati per vivere in salute. Dicono: "Prendersi cura di sè significa occuparsi ogni giorno della propria salute, perchè sono le abitudini e i comportamenti corretti a fare la differenza. Questo non solo porterà a una riduzione delle probabilità che abbiamo di ammalarci, ma ci sentiremo più in forze e carichi di energie, i rapporti sociali saranno più stabili e arricchenti, risulteremo più produttivi sul lavoro e quindi più appagati, saremo soddisfatti e più sicuri di noi, più concentrati sui nostri obiettivi. Molto probabilmente, saremo più felici". Il fulcro è la prevenzione. Un manuale chiaro, sintetico, pieno di consigli utilissimi.