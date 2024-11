Pubblica illuminazione, proseguono i lavori su 300 lampioni

Sul territorio proseguono i lavori di ripristino della pubblica illuminazione, gravemente danneggiata dalla tempesta dello scorso 19 ottobre dal maltempo.

Nella sola Cesenatico sono finiti fuori uso ben trecento lampioni in viale dei Mille, al Parco di Levante, in viale Leonardo Da Vinci, in via Nino Bixio, viale Anita Garibaldi, via Piave, largo Cappuccini, via Saffi, viale Carducci, piazza Andrea Costa, viale Roma, nelle vie Caduti 11 settembre, Mazzini, Mantegna, Torricelli, Dei Pini, Mosca e piazza Kennedy.

I tecnici comunali e i tecnici della società che ha in gestione il servizio, stanno facendo il possibile per ultimare i lavori al più presto e riuscire a ripristinarli.