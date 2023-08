Quarto concorso di pittura ricordando Montemaggi

Per il quarto anno consecutivo, visto il grande successo delle precedenti edizioni, a Savignano sul Rubicone la famiglia Montemaggi ripropone il 4° concorso di pittura per il 2023 in ricordo del Cavalier Dario Montemaggi scomparso prematuramente nel 1975. La famiglia Montemaggi, con l’Associazione Culturale dei Pittori della Pescheria Vecchia di Savignano, indice il concorso per promuovere e valorizzare l’arte pittorica contemporanea romagnola. Il concorso prevede la selezione di un numero massimo di 120 opere che verranno esposte nella Mostra Collettiva dei Finalisti al salone di esposizione Montemaggi Designer in Via Roma 2, a Savignano dal 10 dicembre 2023 al 21 gennaio 2024. Le foto del quadro in concorso vanno presentate entro il 10 ottobre.

La premiazione avverrà domenica 11 dicembre alle 16 nella medesima sede. Verranno selezionate tre opere vincitrici: la prima si aggiudicherà 1.500 euro, la seconda 1.000 la terza 500. Come l’ anno passato verrà scelta una quarta opera dalla giuria a cui verrà conferito un premio dall’ Accademia dei Filopatridi, e una quinta premiata dal Comune di Savignano. Info: Elda Montemaggi 334-3654096 e Werther Vincenzi 348-6545244, e-mail [email protected]

e.p.