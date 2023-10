Quattro ballerini di Cesenatico in un grande show

A volte le favole diventano realtà, i sogni si realizzano e all’improvviso si vive in un mondo incantato. Una di queste favole vede protagonisti quattro danzatori romagnoli, che dalla Dance Dream di Cesenatico sono passati direttamente ai grandi show. Sono Caterina Zauli, Arianna Corzani, Annaluna Batani e Davide Buda. Hanno tutti una grande passione per il ballo e sono stati notati per caso ad un concerto. Recentemente i quattro sono stati scritturati da Teenage Dream Party, il nuovo format ispirato alle hit di Disney Channel, così si sono ritrovati dal ballare sotto il palco come tanti giovani, ad avere i riflettori tutti per loro. La produzione del Teenage Dream Party ha organizzato un tour nazionale e tutte le date sold out. Questo consentirà ai quattro giovani cesenaticensi di diventare anche un po’ profeti in patria, visto che una delle prossime date sarà la sera del 14 ottobre al Vidia di Cesena. Il disco-show, creato da alcuni ragazzi livornesi, è ispirato alle canzoni del primo decennio del millennio (dal 2000 al 2010), ed è un omaggio musicale alle hit di Disney Channel che da vent’anni creano aggregazione, da Violetta ad High School Musical, da Camp Rock ad Hanna Montana. È una sorta di viaggio della nostalgia per "millennium" che ha già venduto quasi centomila biglietti ed è stato ospitato nei più prestigiosi festival italiani come il "Rock in Roma", "Rugby Sound" e il "Flowers di Torino". Al resto hanno pensato i social dove "Teenage Dream" è diventato subito virale con decine di milioni di visualizzazioni su TikTok ed oltre centomila followers su Instagram raggiunti in pochi mesi. I quattro giovani di Cesenatico, immortalati nell’ultimo reel della pagina ufficiale, sono arrivati sul palco di "Teenage Dream" quasi per caso, notati lo scorso mese di aprile dalla produzione durante la serata del Vidia di Cesena. "Noi spesso andiamo ai concerti _ spiegano i quattro ballerini _, e ci siamo messi a ballare improvvisando anche qualche coreografia. Gli organizzatori ci hanno notato e, probabilmente rendendosi conto che avevamo una preparazione tecnica non comune, ci hanno invitato a salire sul palco facendoci coreografare un musical. E’ stato un successo e, al termine della serata, ci hanno invitato dietro le quinte per parlare; da quel momento è nata la nostra collaborazione".

I primi complimenti ai quattro giovani di Cesenatico sono arrivati da Ilaria Esposito della Dance Dream: "Non è la prima volta che i nostri allievi si esibiscono su palcoscenici di prestigio, ma vederli in contesti così importanti ci riempie il cuore di gioia".

Giacomo Mascellani