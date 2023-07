Questa sera divertimento con la Cuccagna

di Giacomo Mascellani

Questa sera il porto di Cesenatico ospita l’edizione 2023 della Cuccagna dell’Adriatico. Quella di quest’anno sarà una competizione molto particolare, con grandi novità in merito alle squadre partecipanti. Il calore e lo spettacolo di questa tradizionale competizione non cambiano e le acque del vecchio Squero sono pronte ad offrire uno spettacolo unico, in cui i cuccagnotti si arrampicheranno sul palo cosparso di grasso, posto in obliquo sul porto, al calar del sole. Oltre alle squadre di Cesenatico, Cervia, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano e Bellaria Igea Marina, che si sono affrontate nelle passate edizioni, si aggiungono per la prima volta le compagini in rappresentanza degli amici di Gambettola e la compagine di Marano Lagunare in provincia di Udine.

I friulani arrivano da un paese in cui è presente una numerosa comunità di pescatori locali devota a San Vito e dal 1938 i giovani maranesi si sfidano nel ’Pal della Cuccagna’. Questo sarà un esordio ed una novità al di fuori dei confini dell’Adriatico. Ogni squadra è formata da sei cuccagnotti, quindi saranno in 48 ad affrontarsi per aggiudicarsi l’ambito trofeo. Vince chi per primo raggiunge la corona di alloro posta sulla cima del palo. L’appuntamento con la Cuccagna dell’Adriatico è alle 21 e l’inizio della gara sarà preceduto dalla sfilata sul porto canale dei concorrenti, accompagnati dai gonfaloni e dai tamburi medievali di Brisighella.

Lo scorso anno la vittoria è andata a Giacomo Bocchini della squadra di Casalborsetti. Dopo i primi giri caratterizzati da scivoloni, capitomboli, spruzzi d’acqua e tifo da stadio, si entrerà nel vivo e per i ’cuccagnotti’ c’è un solo importante obiettivo: portare a casa gloria e ’bottino’ assicurandosi la vincita del Palio. Nella scalata al palo lungo quasi 14 metri, sistemato obliquamente sull’acqua del porto canale con una pendenza precisa decisa dal Comitato organizzatore, prima di cadere in acqua ogni partecipante dovrebbe riuscire a portare con sè un po’ di grasso per permettere agli altri di raggiungere più facilmente la cima dell’albero.

Però non tutti lo fanno, perchè non vogliono agevolare il compito agli avversari. La scalata è una sfida che non vede in gioco solo equilibrismo, ma anche un pizzico di furbizia. Il vincitore che raggiunge la cima del palo, intasca il premio in denaro contenuto nella busta, mentre tutto quanto presente sulla corona, formaggi, salumi e altre prelibatezze, saranno divisi fra i componenti della squadra vincitrice che faranno festa fino a notte fonda. Alla manifestazione sono attesi migliaia di spettatori, fra turisti, i residenti e persone che frequentano i locali del borgo marinaro.