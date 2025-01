Qui vado ai 30 o ai 50?. Viaggio in auto in città: rispettare i limiti non è sempre facile

Qualcuno per strada si lamenta... "Le auto qui vanno a passo di lumaca". In realtà si sta solo rispettando il limite di velocità imposto dal cartello stradale. È la Zona 30, tanto odiata da chi ha fretta di muoversi in velocità anche nelle piccole viuzze del centro, da chi corre sempre perché il tempo è prezioso e i minuti persi non te li restituisce nessuno, ma tanto apprezzata da pedoni e ciclisti che, almeno nelle Zone 30, si possono muovere con più tranquillità senza vedere le auto sfrecciare pericolosamente.

Il nostro viaggio in auto nella Zona 30 di Cesena, che in città ricopre in totale 147 chilometri, inizia da via Rasi e Spinelli. La Zona 30 a Cesena è a macchia di leopardo. La maggior parte degli interventi ha interessato il centro storico, i quartieri Fiorenzuola, Cesuola, Oltre Savio e in parte Cervese Sud e Dismano. É vero che percorrendo in macchina via Curiel o via Martiri della Libertà (dove appare ben nitido il cartello ’Zona 30’) ci sono momenti in cui realmente ti sembra di andare a passo d’uomo. Ci sono attimi in cui ti devi concentrare alla guida e devi sempre controllare con la coda dell’occhio il contachilometri. Ti distrai un istante, e stai già superando il limite dei 30. È mai possibile prendere una multa per velocità andando ai 36 chilometri orari? È successo anche questo, un anno fa, nella città di Bologna: appena la città è diventata ’Città 30’. Multa di 29,40 euro per chi superava il limite dei 30 fino a 10 chilometri orari.

Ora però il nuovo codice della strada in vigore da dicembre, tanto temuto dagli amanti del vino e del buon bere, ha emanato criteri più stringenti per istituire queste aree che saranno emanata solo in presenza di particolari condizioni che giustifichino la riduzione del limite di velocità, come la vicinanza a scuole, ospedali o altre strutture sensibili. Viene anche limitata l’installazione di autovelox nelle zone urbane con limiti inferiori ai 50 km/h, comprese dunque le Zone 30.