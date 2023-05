Quorum sconfitto: 66,8% Dodici eletti in consiglio

Il successo elettorale contro il quorum era stato conseguito già domenica nel tardo pomeriggio quando i votanti avevano già raggiunto il 48% superando la soglia necessaria per la validità delle elezioni comunali con un’unica lista in campo. Ieri pomeriggio, dopo la chiusura dei seggi elettorali, la consacrazione con i risultati definitivi.

Sono andati al voto 1.763 sarsinati pari al 66,86%, percentuale superiore a quella del 2019. Alla lista civica ’Sarsina Nostra’ sostenuta dal centrodestra con candidato sindaco Enrico Cangini sono stati attribuiti 1.660 voti. Le schede nulle sono state 39, quelle bianche 64. Nessuna scheda contestata. Ed ecco le preferenze ottenute dai dodici candidati al consiglio comunale della lista ’Sarsina Nostra’: Gianluca Suzzi 138, Oscar Bartolomei 59, Simone Bartolomei 74, Elsa Angela Cangini 68, Camilla Ceccaroni 54, Maria Vittoria Cesaretti 100, Filippo Collinelli 169, Michele Mengaccini 71, Michele Mengozzi 41, Romano Rossi 59, Manuel Ruscelli 42 e Marica Santucci 118. I seggi erano cinque, quattro a Sarsina e uno nella frazione di Ranchio.

Dopo le felicitazioni della parlamentare Alice Buonguerrieri (FdI) già pervenute domenica e di tutto il quartier generale del centrodestra, ieri è stata la volta di quelle dell’altra parlamentare del territorio, la forlivese Rosaria Tassinari, doppiamente soddisfatta, anche per la vittoria elettorale del centrodestra a Galeata. "Grazie a Francesca Pondini, eletta nuova sindaca di Galeata per il centrodestra, e ad Enrico Cangini, riconfermato primo cittadino di Sarsina per la coalizione e quale esponente del partito guidato dal nostro presidente Silvio Berlusconi – sottolinea la deputata di Forza Italia e coordinatrice regionale dell’Emilia Romagna, Rosaria Tassinari –: erano i soli due comuni al voto nella provincia di Forlì-Cesena e abbiamo fatto il pieno. Nei prossimi giorni avremo tutto il tempo per fare analisi e riflessioni. Ora posso dire che Galeata e Sarsina saranno due comuni guidati per cinque anni da due persone moderate, di centrodestra e che amano la democrazia, la libertà e l’impegno concreto per i propri cittadini. "Sindaco superstar" lo ha definito Jacopo Morrone, parlamentare della Lega.

"I sarsinati hanno capito che il commissariamento sarebbe stata una iattura – afferma l’ex sindaco di centrosinistra, per un solo mandato nel dopoguerra, Lucio Cangini (1995-1999)–. Enrico Cangini è persona di valore, come sinistra dobbiamo riorganizzarci e ripartire per un nuovo inizio".

