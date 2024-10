Raduno nazionale di Risiko, boom di partecipazioni

Il romagnolo Davide Castellini del Club del Cannone di Faenza ed il lombardo Dario Aceti del Risiko Club Monzamici, si sono aggiudicati l’edizione 2024 del Raduno Nazionale di Risiko, svoltosi a Cesenatico con l’organizzazione del Club dei Corsari - Risiko Cesenatico. Per la 55esima edizione dell’importante manifestazione, sono giunti in riviera oltre cento giocatori provenienti da tutte le regioni italiane. Le partite si sono disputate all’Hotel Laura, nel centralissimo viale Anita Garibaldi, la strada che collega il porto canale e il centro storico con il lungomare, dove è stato allestito il quartier generale ed i concorrenti sono stati coinvolti in varie attività. Dopo un primo approccio di conoscenza, la visita in un locale del centro ed un interessante Bunker Tour per visitare alcuni dei sistemi di difesa costruiti nella Seconda guerra mondiale, gli appassionati si sono sfidati nelle gare di qualificazione, per dar vita ad accese partite, fino alla finalissima che ha consegnato il gradino più alto del podio a Castellini e Aceti, che con questa prestigiosa vittoria conquistano un posto alle finali del prossimo Campionato Nazionale 2025 assoluto di Risiko. Va così in archivio la 55esima edizione del Raduno Nazionale di Risiko, che nel suo piccolo ha contribuito anch’esso a fare un po’ di turismo e a portare il nome di Cesenatico in tutta Italia. Oltre al Raduno, i volontari del Club dei Corsari - Risiko Cesenatico hanno organizzato anche la 14esima edizione del Torneo Open dei Corsari ed un altro Torneo Open per consentire a più persone di divertirsi.

g.m.