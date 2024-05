Raf in tour a Sarsina con il suo ’Self control’

Si preannuncia un’estate ricca di eventi a Sarsina, a fare da corollario al nutrito calendario di spettacoli inseriti nel Festival plautino, e che si aprono anche ad altri pubblici, diversi da quelli affezionati al teatro d’autore e alla tradizione della commedia antica. L’arena di Calbano infatti, venerdì 26 luglio alle 21, sarà una delle tappe del tour estivo di Raf, cantautore d’origine pugliese che celebra con "Self Control 40th", in varie tappe di città italiane, i 40 anni dalla pubblicazione dell’album Self control, suo primo successo discografico, interpretato in lingua inglese, che ha dato il via alla sua straordinaria carriera e facendolo conoscere anche fuori dai confini nazionali. Da quell’album furono estratti quattro singoli: la Title track, brano pop-rock che conquista i primi posti in classifica grazie anche a una interpretazione della cantante americana Laura Branigan; Change Your Mind; London Town; e Hard. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Sarsina e sostenuto dall’Unione dei Comuni Valle del Savio, dal Comune di Sarsina e da numerosi sponsor. "L’Arena Plautina – asserisce il sindaco Enrico Cangini -, si conferma ancora una volta luogo esclusivo per grandi artisti, che qui, grazie a posti più limitati rispetto agli stadi, riescono ad instaurare un rapporto simbiotico con gli spettatori, in un contesto naturalistico e storico di grande pregio". Nei giorni scorsi un’altra anticipazione era venuta dal Comune di Sarsina in fatto di occasioni di intrattenimento, ovvero il 4 e il 16 luglio alle 21. Nella prima data l’incontro è con il filosofo, saggista e psicoanalista Umberto Galimberti che relazionerà su "In dialogo con Platone su Le cose dell’amore". Il 16 luglio invece il protagonista sarà Paolo Crepet psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista che tratterà il tema "Mordere il Cielo", titolo della sua più recente pubblicazione, che tratta delle crisi valoriali che toccano giovani e adulti, sempre più spaventati ed emotivamente intorpiditi da guerre, migrazioni di massa e nuove emergenze. Per assistere al concerto di Raf, i biglietti in prevendita su Ticketone.

Raffaella Candoli