Ribalta Marea cala gli assi. Il 1° agosto c’è Cristicchi

Simone Cristicchi e Matteo Saudino sono gli artisti che completano il cartellone dell’edizione 2025 di Ribalta Marea, che vedrà a Cesenatico protagonisti grandi nomi di teatro, musica e pensiero. Oltre a quelli già annunciati di Vincenzo Schettini in "La fisica che ci piace – La fisica dell’estate" (19 giugno), Tony Ann live (13 luglio), Edoardo Prati in "Com’è profondo il mare" (23 luglio) e Andrea Pennacchi in "Pojana e i suoi fratelli" (6 agosto), al programma si aggiungono Simone Cristicchi in concerto il 1 agosto e Matteo Saudino in "Anime fragili, viaggio nelle fragilità del nostro tempo con Platone e Aristotele" con la partecipazione musicale di Giua il 21 agosto. Gli eventi sono in programma al Teatro all’Aperto di Largo Cappuccini. Completa il cartellone di Ribalta Marea il JuJu Memorial la sera del 23 agosto in piazza Spose dei Marinai.

Simone Cristicchi, dopo il successo al Festival di Sanremo con "Quando sarai piccola", torna a incantare il pubblico con il nuovo progetto live "Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025". Un concerto che sfugge alle definizioni, elegante e sorprendente, capace di esaltare l’eclettismo di un artista che abita la musica, la poesia e il teatro, con straordinaria naturalezza. Matteo Saudino proporrà "Anime fragili, viaggio nelle fragilità del nostro tempo con Platone e Aristotele" con la partecipazione musicale di Giua.

Il JuJu Memorial è l’evento che omaggia l’indimenticato batterista Giulio Capiozzo, l’uomo che ha scritto pagine importanti della musica del secolo scorso, fondando gli Area e portando un vento nuovo in questa espressione artistica.

Giacomo Mascellani