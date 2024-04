Rifiuti e amianto, discarica abusiva sequestrata dalle Fiamme Gialle

Nelle campagne di Gatteo la Guardia di Finanza di Rimini ha sequestrato per violazioni ambientali un’area di 1.600 mq e 80 tonnellate di rifiuti tra cui amianto. Le Fiamme Gialle, nel quadro dell’intensificazione dei servizi di polizia economico-finanziaria e di controllo del territorio volti anche alla tutela ambientale, hanno individuato un deposito incontrollato di rifiuti presso un’azienda che opera nel settore edile. La minuziosa attività info-investigativa che è stata condotta attraverso mirati sopralluoghi, anche con il supporto degli elicotteri della Sezione Aerea di Rimini, ha permesso di identificare un terreno di 1.600 metri quadrati, nel quale erano stoccate circa 80 tonnellate di rifiuti industriali, quali i materiali ferrosi, plastica, vetroresina, numerose lastre ondulate in eternit, tutte in evidente stato di abbandono e danneggiate dall’azione degli agenti atmosferici.

Al termine dell’attività è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Forlì-Cesena il rappresentante legale dell’azienda controllata per aver effettuato il deposito abusivo di rifiuti e per averli gestiti senza possedere l’autorizzazione necessaria. Contestualmente sono state avviate le previste procedure per il ripristino, a carico del trasgressore, dello stato dei luoghi. L’operazione di servizio si colloca nell’ambito delle più ampie attività di tutela e salvaguardia del territorio e di prevenzione e repressioni di illeciti che non solo creano danni all’ambiente, ma generano una concorrenza sleale nei confronti delle imprese che operano nel rispetto della normativa ambientale.

e. p.