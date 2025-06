Rifugio Giuseppe sotto i ferri

"Proseguono le manutenzioni lungo i sentieri e le strutture situate nei boschi e nelle foreste del massiccio del Fumaiolo. Questa volta è stato il turno del nostro amato Rifugio Giuseppe". Lo dice con soddisfazione l’Associazione Fumaiolo Sentieri di Balze di Verghereto, che poi così prosegue: "Tantissima affluenza per la manutenzione e la pulizia attorno al Rifugio, effettuate nei giorni scorsi, che ora è pronto ad accogliere turisti e escursionisti per tutta l’estate, per una sosta rigenerante nel mezzo del monte Fumaiolo. Come al solito, il ringraziamento più grande va a tutti coloro che sono venuti a darci una mano. Tre volte grazie".