Montagna accessibile. Due giorni di eventi immersi nella natura

Sabato e domenica a Gagliole c’è la "Festa della montagna accessibile". "Siamo orgogliosi di ospitare un evento pilota che promuove l’inclusione - afferma il sindaco Sandro Botticelli -. Questa iniziativa va nella direzione di far divenire nel tempo il nostro borgo "paese dell’accessibilità".

Sabato alle 9.30 il ritrovo è in piazza Matteotti. Dalle 10 alle 12.30 passeggiata in e-bike pensata per i disabili, trekking urbano che porterà dalla piazza del Comune alla frazione Collajello e ritorno, a cura di Asbi Marche, e visita del borgo, includendo il Museo di storia naturale e la mostra fotografica "Il Novecento a Gagliole". Pranzo al centro sociale.

Nel pomeriggio ci si sposta al Rifugio Prati di Gagliole, dove si potrà partecipare a un’attività escursionistica di accompagnamento solidale con l’ausilio di joelette (carrozzina fuoristrada), provare il fitness accessibile con la personal trainer Donatella Russo e prendere parte a un’attività educativa con gli asinelli all’Agrinido "La Fornace degli Gnomi". Alle 18 aperitivo al rifugio offerto dall’organizzazione.

Domenica alle 8.30 partenza per i Prati di Gagliole per attività escursionistica di montagnaterapia. Tra le 11.30 e le 13 piazza Matteotti ospiterà la presentazione del libro "Q la Casa nel Quore" di Francesco Facciolli-Anffas Sibillini, l’incontro "Camminare insieme per stare insieme" con la giornalista Barbara Olmai e le testimonianze dei ragazzi di Prossimamente e altre realtà associative. Dalle 15 alle 18 ancora passeggiata in e-bike per disabili, fitness accessibile e visita al borgo.

Info www.comune.gagliole.mc.it, 3665343634.