Rigenerazione urbana per l’ex Mulino

L’amministrazione comunale di Roncofreddo ha partecipato al bando regionale di riqualificazione urbana, candidando il recupero dell’area ’Ex Mulino’ di Diolaguardia. L’intervento previsto ammonta a circa 850mila euro per il quale il bando prevede una compartecipazione dell’Ente pari al 20% del totale, importo che verrebbe eventualmente coperto, in caso di ammissione al bando, da risorse vincolate agli investimenti. La durata complessiva degli interventi è definita dal bando nelle seguenti tempistiche: il termine ultimo di inizio lavori è fissato al 31 marzo 2026; il termine ultimo di fine lavori è fissato al 31 marzo 2029. Il collaudo dell’opera e la relativa rendicontazione dovranno essere conclusi entro e non oltre il 31 dicembre 2029. Commenta la sindaca Sara Bartolini: "La rigenerazione dell’area Ex Mulino costituisce un importante intervento sociale e culturale per le comunità di Diolaguardia, Sorrivoli, Ardiano e Montecodruzzo, nonché per le confinanti realtà cesenati che fanno parte di queste colline. L’intervento permetterebbe di riqualificare un’area urbana oggi fatiscente e degradata facendola invece diventare luogo di incontro e di condivisione. In caso di ottenimento del finanziamento, abbiamo già in mente un percorso partecipativo in cui saranno coinvolti i cittadini".

e. p.