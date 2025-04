"Rimuovere i manifesti contro i transgender"

L’associazione Rimbaud LGBTQ+ Cesena condanna l’affissione, in diverse zone della città, di manifesti transfobici che mostrano l’immagine del presidente americano Donald Trump accompagnata dalla frase "Impedirò la mutilazione chimica dei giovani causata dall’ideologia gender. Il governo italiano prenda esempio", "poichè diffondono messaggi d’odio pericolosi e profondamente lesivi della dignità delle persone transgender".

"È grave che, nonostante la presa di distanza espressa dall’amministrazione comunale, i manifesti non siano stati rimossi – aggiunge l’associazione Rimbaud Lgbtq+ –. Appellarsi alla libertà di espressione non può giustificare la fomentazione dell’odio verso le persone trans. Lasciare quei contenuti in bella vista sul territorio significa tollerare, se non legittimare, la transfobia. Chiediamo al Comune di Cesena un intervento immediato e concreto e l’adozione di misure che impediscano in futuro la diffusione di propaganda discriminatoria negli spazi pubblici".