Riscoprire i vecchi borghi col percorso ’Open Doors’

di Ermanno Pasolini

Andare alla riscoperta dei vecchi borghi, rigenerarli e rilanciarli anche dal punto di vista turistico. E’ stato presentato a Sogliano al Rubicone davanti a 50 persone circa, il percorso di attivazione imprenditoriale ’Open Doors: Nuove imprese abitanti. Percorso per neo-imprenditori che rigenerano territori’, promosso dal Comune di Sogliano con l’associazione ’Figli del Mondo’ e l’iniziativa Appenninol’ Hub. Obiettivo principale di ’Open Doors’ sono i centri storici con una nuova e moderna animazione imprenditoriale, idee e progetti in grado di rigenerare il tessuto economico di Sogliano non solo del suo centro storico, ma anche dei vari borghi delle 14 frazioni.

Dice la sindaca Tania Bocchini: "Il nostro Comune sta rimodulando una serie di misure per incentivare e sostenere neo-imprenditori di qualsiasi età con agevolazioni fiscali e contributi a fondo perduto che vogliano insediarsi nel territorio sviluppando forme di economia sociale. Il primo obiettivo è vedere riaprire le vetrine di alcuni negozi del centro storico con un focus sul forno che ha chiuso qualche tempo fa. Sogliano ha bisogno di nuove energie imprenditoriali che investano sui servizi collegati al turismo che sul nostro territorio è già in crescita. Servono altre strutture ricettive, servizi legati al turismo dei camminatori in quanto abbiamo una rete di sentieri invidiabili. Vogliamo rendere il nostro territorio attrattivo e attrezzato per accogliere abitanti permanenti e temporanei. Per questo abbiamo attivato una collaborazione con due importanti realtà che hanno esperienza nel settore della riqualificazione e del rilancio dei borghi".

Il percorso sarà accompagnato dall’associazione ’Figli del Mondo’, che grazie all’iniziativa Appenninol’Hub promuove nuove forme di economia sociale: le imprese abitanti, cioè imprese che rispondono alle domande locali con nuove idee e processi, in grado di rigenerare i territori, di cucire tradizioni e innovazioni.

Spiega Andrea Zanzini coordinatore di Appenninol’Hub: "Per prima cosa incontriamo gli abitanti, gli imprenditori e coloro che aspirano a conciliare lo sviluppo di piccole economie con una migliore qualità di vita. Poi con gli interessati cominciamo un percorso guidato per fare nascere nuove imprese e rendere più solide quelle già esistenti per realizzare i propri sogni e i propri obiettivi nel territorio dove vivono. La nostra è una sfida ma quello che ci proponiamo non è irraggiungibile. Per tutti coloro che abitano a Sogliano ma anche per chi vuole scoprire le opportunità che questo paese offre, l’appuntamento è per la sera dell’11 maggio. Chi vuole maggiori informazioni visiti il sito www.appenninohub.it".