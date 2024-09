Ritorno in classe con i rincari. Zaini e libri, stangata sulle famiglie: "Ma abbiamo tante promozioni"

I più entusiasti sono i bambini che si accingono a frequentare la prima elementare: nei loro visini freschi si coglie appieno il senso di quell’attesa, mista a un pizzico di timore, che si ripeterà sempre, all’approssimarsi di ogni nuovo inizio. E i genitori? "Anche loro sono emozionati, specialmente quelli che non hanno già avuto altri figli sui banchi di scuola", sorride Fiorenza Mura, socia della cartoleria Minerva, in Piazza del Popolo, punto di riferimento storico delle famiglie cesenati. Accanto all’emozione, in queste ore circola anche una certa preoccupazione per il famigerato ‘caro-scuola’, che tiene banco da giorni sui canali social e siti web delle associazioni dei consumatori. In particolare, il consueto monitoraggio di Federconsumatori segnala un rincaro medio del +6,6% rispetto al 2023. "Complessivamente, la spesa per il corredo scolastico ammonterà quest’anno a circa 647,00 euro per ciascun alunno – si legge nel rapporto -. A questa si aggiungono i costi dei libri di testo: per ogni studente, in media, si spenderanno 591,44 euro per i testi obbligatori, oltre ai due dizionari. La variazione rispetto al 2023 è del +18%". Cartolai e librai, però, non ci stanno: attraverso il sindacato librai di Confesercenti, hanno fatto sapere che "gli incrementi dei libri di testo, rispetto al 2023, si collocano mediamente attorno al 3%", mentre per gli articoli di cancelleria non si andrebbe oltre il 4%, dunque ben lontano dalle percentuali paventate dalle associazioni.

Nella nota di Sil Confesercenti si legge, fra l’altro: "L’Istat evidenzia come le spese per l’istruzione rappresentino solo lo 0,9% del totale delle spese annuali delle famiglie italiane e il dato va posto all’attenzione di tutti, perché non è giusto che siano messi alla gogna librai e cartolibrai, quando, a inizio settembre, si torna a parlare di aumenti sulle dotazioni scolastiche". La cartoleria cesenate ha messo a punto delle strategie ormai consolidate per aiutare i genitori a risparmiare sul corredo scolastico: "come ogni anno, abbiamo pubblicato un volantino ricco di promozioni, che varrà dai primi di settembre fino a novembre – prosegue Fiorenza Mura -. È un elenco dei materiali che sappiamo essere necessari per chi comincia la scuola, tutti a prezzi competitivi. Inoltre, chi acquista da noi i testi per le scuole primaria e media, e dalla libreria ‘Pinocchio’ per le superiori, ha diritto a una tessera-fedeltà con sconti validi tutto l’anno".

A proposito dei libri di testo, anche quest’anno alcuni titoli sono in ritardo e arriveranno, probabilmente, all’inizio di ottobre. "Parliamo soprattutto delle nuove edizioni e dei testi delle classi prime, che scontano alcuni ritardi nell’indicazione dei materiali da parte dei circoli didattici – conclude Mura -. Dispiace per i bambini delle prime, che in queste ore, com’è comprensibile, vivono la frenesia del loro primo zaino da riempire".

Maddalena De Franchis