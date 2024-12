Roberta Frisoni debutta a Cesenatico: focus su turismo e premi Adac

Il nuovo assessore regionale al turismo Roberta Frisoni ha fatto il suo debutto a Cesenatico davanti a circa duecento persone fra imprenditori e autorità. L’occasione è stata la cena di gala organizzata da Adac Federalberghi al Grand Hotel da Vinci. La Frisoni ha accolto con entusiasmo l’invito ed è intervenuta sottolineando l’importanza di una programmazione delle attività, dello sviluppo del sistema turistico e della necessità di promuovere in maniera più efficace ed incisiva l’offerta turistica, assieme e con la collaborazione dell’assessore al turismo Gaia Morara di Cesenatico.

Quest’anno la novità dell’evento è stata la consegna del premio Adac Cesenatico nel Mondo, conferito a Marco Mercuriali, tra l’altro figlio e nipote di albergatori, conosciuto a livello internazionale nel mondo della vela, essendo allenatore di match race e l’uomo che segue il team di Luna Rossa Prada Pirelli, dove studia ed aggiorna l’equipaggio sull’uso del regolamento in regata. A Mercuriali gli albergatori di Cesenatico riconoscono il merito di aver portato il nome di Cesenatico nel mondo.

Nel corso della serata è stato conferito il tradizionale riconoscimento premio Adac alla carriera ad Aldo Barbieri e Rita Gabrielli, titolari dell’Hotel Sayonara a Zadina, due albergatori che hanno contribuito per l’impegno, la passione, la dedizione e la qualità dei servizi a voler migliorare il turismo di Cesenatico ed in modo particolare a sostenere l’associazione da oltre 60 anni.

L’Adac prosegue anche nelle iniziative benefiche e con il sostegno dei partner e dei fornitori, ha allestito una lotteria a scopo benefico, il cui ricavato andrà all’Irst di Meldola. Il Galà degli auguri è stata l’occasione anche per l’esordio del nuovo presidente dell’Adac, Alfonso Maini, il quale è partito dal bilancio della scorsa estate, per poi affrontare alcuni argomenti importanti: "La stagione 2024 non è stata eccezionale; molto ha influito il maltempo in maggio e in settembre, che ha condizionato la cosiddetta bassa stagione. Inoltre dobbiamo tenere in considerazione anche la minore disponibilità di spesa delle famiglie, che sono uno dei nostri principali target. Ci sono diverse difficoltà nelle gestioni, anche in questo caso legate all’aumento delle materie prime e dei costi per la conduzione delle aziende alberghiere. Noi comunque vogliamo avere un approccio positivo, lavoriamo per affrontare le difficoltà e stiamo programmando il 2025. Parteciperemo alle fiere di Monaco, Stoccarda, Londra, al Ttg Rimini e a quattro workshop internazionali. A fine febbraio organizzeremo il workshop dell’ospitalità per presentare i prodotti delle aziende del settore alberghiero e proporremo incontri sui temi caldi del settore".

