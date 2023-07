Rockin’1000 sabato a Cesena, strade chiuse e parcheggi

Cesena, 27 luglio 2023 – Mille musicisti in campo a suonare e migliaia di spettatori intorno a godersi lo spettacolo. Serve organizzarsi. In vista del grande concerto dei Rockin’1000 in programma sabato 29 luglio alle 21 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, il Comune di Cesena ha diffuso le informazioni necessarie ad accedere all’impianto in sicurezza.

Si potrà accedere allo stadio a partire dalle 18.30 dopo aver parcheggiato la propria auto in alcune aree sosta indicate dalla polizia locale, raggiungibili grazie all’apposita segnaletica posizionata in loco. Si tratta dei parcheggi delle vie Lucchi, Pedrelli e Fabbri (tutti in area Montefiore), di via Spinelli (parcheggio Hera), piazzale Rocchi, parcheggio dell’ospedale Bufalini, via Spadolini, lato destro dalla Rotonda Merzagora alla Rotonda Lugaresi e via Camillo Golgi, dalla rotonda Bovet alla Rotonda Merzagora. Il parcheggio Piazzale Ricci (generalmente destinato ai tifosi ospiti durante le partite di calcio) e parte di via Venezia Giulia saranno riservati invece agli artisti.

I veicoli delle persone disabili potranno essere parcheggiati nelle vie Lazio, Sicilia, Toscana e Molise. In via del Mare invece troverà collocazione il Mercato dello Stadio dalle 18 per fornire agli spettatori tutti i servizi adeguati. Via Spadolini, in prossimità dello Stadio, sarà chiusa al traffico dalle 18.30 con lo scopo di garantire l’afflusso del pubblico in piena sicurezza.

Nell’area di piazzale Olimpia e di via Toscana, dalle 15.30 sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione. Inoltre, dalle 18 alle 3 del giorno successivo, nell’intera area dello stadio sarà in vigore un divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5 gradi nonché di vendita di bevande in contenitori di vetro/lattine e contenitori di plastica con tappo.

È consentito invece lo svolgimento del Mercato dello Stadio che sarà allestito in piazzale Olimpia e via Del Mare. Gli operatori potranno accedere ai posteggi a partire dalle 18. Dall’apertura dei cancelli alla conclusione dell’evento gli agenti della Polizia Locale presidieranno l’intera area in prossimità dello Stadio "Dino Manuzzi".