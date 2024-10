Romagna Rfc, debutto in A. Primo impegno in trasferta

Inizia con una trasferta il campionato del Romagna Rfc, che, oggi, alle 14.30, incontrerà il Napoli Rugby nella gara che segna il ritorno in serie A dei ‘galletti’. Nuova categoria, nuovo girone, nuove avversarie: le incognite non mancano per la squadra con base a Cesena, che vuole ripartire da dove aveva lasciato la scorsa stagione, dopo un’estate in cui il gruppo ha lavorato bene per prepararsi al salto di categoria, come sottolinea il tecnico Anthony Askew. "Ho ritrovato i ragazzi in una buona condizione e con un atteggiamento positivo – ha detto –. Sono entusiasti per questa nuova sfida e hanno lavorato duramente". Il tecnico inglese, alla seconda stagione sulla panchina romagnola, fa il punto in vista del ritorno in campo: "Mi aspetto che la squadra giochi nello stesso modo in cui abbiamo giocato l’anno scorso, anzi meglio, perché abbiamo davanti una intera stagione e sarà importante avere un buon passo in tutte le partite. Affronteremo squadre molto fisiche, a partire dal Napoli, per cui dovremo giocare un rugby intelligente, essere veloci e saper sfruttare i punti deboli dei nostri avversari. Insomma dobbiamo attenerci al nostro stile di gioco, senza farci condizionare da quello delle avversarie, cercando di giocare al meglio delle nostre possibilità in ogni partita. Abbiamo una buona squadra giovane e soprattutto un progetto molto valido, indipendentemente da come vada il nostro campionato, cioè sviluppare il rugby in Romagna e far crescere i giocatori del territorio". Per questo primo impegno di campionato sono 25 i convocati del Romagna Rfc: Bastianelli, Bissoni, Burioli, Calbucci, D’Agostino, De Celis, Di Lena, Donati, Fantini, Fela, Giannuli, Greene, Lamptey, Marini, Maroncelli, Perju, Piccirillo, Pirini, Scermino, Sergi, Sgarzi, Sparaventi, Tauro, Vincic, Zani.

Rugby femminile. In attesa dell’avvio del campionato, per il Romagna Rfc femminile è arrivato il momento del primo test in campo. Oggi allo Stadio del Rugby di Cesena arriva il Bisceglie, squadra che milita nel girone 3 del campionato di Serie A: dopo un allenamento congiunto in programma nella mattinata, alle 14.30 le due squadre scenderanno in campo per una partita amichevole, una buona occasione per testare la condizione del gruppo a 3 settimane dall’inizio del campionato, al via il 3 novembre. La domenica sarà tutta all’insegna del rugby femminile: infatti gli impianti di via Montefiore ospiteranno, dalle 13 anche l’attività juniores promossa dal Comitato Regionale, ovvero un allenamento collegiale per le categorie Under 14, Under 16 e Under 18, con la partecipazione di ragazze provenienti da tutta la regione.