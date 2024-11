Roncofreddo, eccellenze gastronomiche in vetrina

Il comune di Roncofreddo, paese di eccellenze gastronomiche, è stato presente a "Centomani di questa Terra", l’iniziativa a Polesine Zibello in provincia di Parma nell’ Antica Corte Pallavicini dello Chef Massimo Spigaroli. Ambasciatori delle eccellenze di Roncofreddo presenti all’evento: Renato Brancaleoni, con i suoi formaggi della Fossa dell’Abbondanza, Mauro Giardini di Villa Venti con i suoi vini, il narratore, nonché operatore culturale con la Biblioteca Gastronomica, Sergio Diotti e l’ assessore alla cultura Luciana Garbuglia. Esposti inoltre l’olio dell’azienda Podere la Torre di Roncofreddo e le confetture de Il pozzo di Montiano. Presentata una piattaforma di Agrifood romagnola, con l’ ambizione di mettere insieme tutti i protagonisti, imprese, ristoratori e consumatori ma anche comuni e associazioni gastronomiche e culturali, al fine di comunicare l’eccellenza dei nostri prodotti, ma anche il paesaggio, per aprirci a nuovi mercati e soprattutto a un nuovo turismo. Franco Chiarini, co-fondatore di CheftoChef, che ha promosso questo evento, ha chiamato Roncofreddo a partecipare a questo importante appuntamento. Dice la sindaca Sara Bartolini: "E’ davvero un onore per Roncofreddo vedere così fortemente rappresentato il nostro comune all’interno di una manifestazione che mette in luce le eccellenze gastronomiche del territorio oggi, con uno sguardo attento e raffinato al futuro".