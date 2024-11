Sab Group Rubicone, derby con la Querzoli Forlì al Palasport di San Mauro

Derby in arrivo per la Sab Group Rubicone, che oggi, alle 17.30, ospiterà la Querzoli Forlì al Palasport di San Mauro. I gialloblù, secondi in classifica, sono reduci dal primo trionfo esterno, ottenuto sabato scorso a Falconara contro la Volley Game. "Per noi è stata una vittoria importante – comincia coach Mascetti –, la prima in trasferta contro una squadra difficile da affrontare, soprattutto al PalaBadiali. I ragazzi hanno disputato una buona partita, specialmente nel secondo set, molto tirato, che abbiamo vinto ai vantaggi, e questa è una nota ancor più positiva. Poi il terzo set è andato via liscio. E’ stata una partita in cui la nostra superiorità su diversi fondamentali è venuta fuori". Oggi pomeriggio i gialloblù troveranno un avversario reduce a sua volta da un successo per 3-0, contro la Battistelli Real Bottega. "Per me sarà un derby molto particolare – prosegue Mascetti –. Ho allenato tanti anni a Forlì e mi porto dentro la tragedia che ha coinvolto Bovolenta: per me sarà sempre un pezzo di cuore. Ho fatto il secondo in Serie A negli anni ’90 e 2000, poi sono tornato. Questa partita forse la sento più io dei ragazzi. In ogni caso ci aspetta un avversario importante perché ha atleti di livello come il palleggiatore Mariella o l’opposto Bigarelli. Ci troveremo davanti una squadra molto fisica, alta e quindi certamente spigolosa da affrontare. Possono contare su un importante rapporto muro-difesa, sarà una partita molto difficile. Dovremo essere bravi ad affrontarla e a fare noi la partita, poi vedremo quello che succederà".