Sagre d’ottobre bagnesi. Via coi ‘turtelle intla lastra’

Manita di sagre a Bagno di Romagna, da oggi, 6 ottobre, a domenica 3 novembre. Le metterà in campo, anzi nella piazza-salotto Bettino Ricasoli e per le suggestive vie del borgo termale, la dinamica Pro Loco, che sottolinea: "A Bagno di Romagna l’autunno porta profumi intensi e piatti irresistibili. Ritornano le tradizionali sagre, dedicate ai prodotti tipici, negli stand gastronomici che saranno aperti, la mattina, dalle 11, tutte le domeniche di ottobre e la prima di novembre. Inoltre, in tutte e 5 le sagre, dalle 10, ci sarà il mercatino nel centro del paese. Spazio anche all’animazione, alla musica, ai giochi di una volta realizzati in legno, e a quelli gonfiabili. Le tradizionali sagre d’ottobre bagnesi, prendono il via anche quest’anno con la sagra dei ’Turtelle intla lastra’, una vera leccornia della antica cucina contadina della Romagna toscana, che ormai da vari anni conquista anche i palati più raffinati nei ristoranti stellati. Oltre ai tortelli cotti sulla lastra, tutte le 5 domeniche, nello stand gastronomico Pro Loco, faranno da altrettanto gustoso contorno le patate e le schiaccine fritte, la piadina, le caldarroste, la birra. Per lo spazio intrattenimento, oggi musica dal vivo con la Banda Santa Cecilia di Bagno-S.Piero. Domenica 13 in programma la sagra dello Zambudelle, detto anche salsiccia matta ripiena di carme macinata di maiale. Musica dal vivo con ’I Pataca d’la Petrela’. Domenica 20 sagra delle castagne. Musica col gruppo musicale 10HP. Domenica 27 ottobre sagra della Scacina fritta e il pomeriggio musica dal vivo. Domenica 3 novembre Fiera dei Santi e degli avanzi, musica con ’I Soleado’.

Gilberto Mosconi