Lavora nel salone maschile: la barbiera di Ponte Pietra

Cesena, 18 ottobre 2024 – Da un mese e mezzo, il periodo da quando è arrivata e ha messo radici, non si fa che parlare della barbiera di Ponte Pietra, che lavora nel salone ’Barbiere dal 1977’ di Sante Negosanti, noto a tutti come Daniele, acconciatore sessantenne dai lunghi trascorsi che cominciò quando ne aveva 12 a Montiano, poi per un lungo periodo ha proseguito a Calisese sino ad approdare e stanziarsi a Ponte Pietra.

La ragazza è Lara Zavalloni e fa notizia che al posto dei saloni di acconciatura femminili, abbia scelto quello da barbiere per uomini.

“Ho trent’anni – si presenta – lavoro nel mestiere da più anni per vocazione, per me fare questo lavoro è un trovarmi. Il mio primo maestro è stato il grande e compianto Ghedo nel cui salone a Porta Santi ho lavorato per cinque anni e ho appreso l’arte”.

“Lara è impareggiabile nel fare la barba - ne decanta le doti il ’principale’- e le ho affidato tutto quelle più ruvide ed ostiche perché ha una mano educatissima che i clienti apprezzano molto”.

Il barbiere, da sempre, è una sorta di confidente con cui si entra in sintonia e le conversazioni possono raggiungere livelli di intimità impensati. Farsi mettere le mani in testa o nelle guance da una ragazza, in un salone da barbiere per soli uomini, può inibire il cliente? “Potrebbe succedere in linea di principio – prosegue Lara Zavalloni – ma nei fatti non si verifica e anche nel salone di Daniele a solo un mese e mezzo da quando sono stata assunta sono riuscita ad entrare in contatto con i clienti e a creare ottimi rapporti”. “Oltre che nella barberia - aggiunge Negosanti - Lara è bravissima nelle acconciature e con l’altro aiutante, un ragazzo venticinquenne molto preparato, abbiamo costituito un’ottima squadra”.

La clientela è composita, vecchia e nuova guardia. “Ponte Pietra è una bella piazza, molto popolosa – afferma ancora il titolare Negosanti – e fui corteggiato in passato da Vittorio Benvenuti, il barbiere storico di Ponte Pietra, affinché decidessi di spostarmi qui. Cesena ha avuto la fortuna di avere un grande scuola di acconciatori e barbieri sicché abbiamo potuti formarci nel migliore dei modi andando alla loro scuola. La scelta di venire qua è stata decisiva per me e vorrei proseguire col mio lavoro fino agli ottant’anni”.

C’è un’immagine che ben cristallizza la vita del salone di quartiere. Ieri mattina da un’ape è sceso un signore arzillo, classe 1927, che è venuto a farsi tagliare i capelli. “Lavora in campagna, aveva fretta, l’abbiamo fatto passare davanti”, spiega Negosanti.

Possibile che anche l’ormai centenario finisca sotto le mani della barbiera? “Perché no? Siamo tre, intercambiabili, Lara sa fare tutto e bene, nessuno ha pregiudizi, anzi”.