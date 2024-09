Sammaurese, c’è il Prato. Ma serve il riscatto

Secondo impegno casalingo consecutivo per la Sammaurese. L’avversario di oggi è il Prato reduce dal pareggio a reti bianche della scorsa domenica con il Lentigione. L’obiettivo per i giallorossi allenati da Mirko Taccola deve essere quello di muovere la classifica e rinsaldare la fiducia sicuramente intaccata dalla sconfitta subita contro il Ravenna. Oggi Taccola potrebbe dover cambiare qualcosa in attacco: Pacchioni uscito a fine primo tempo domenica scorsa per guai muscolari non pare in grado di scendere in campo oggi, non mancano comunque le alternative. Jeffers Imoh sembra il naturale sostituto di Pacchioni ma Taccola potrebbe optare per un attacco più leggero con Gaetani al centro per puntare sulla rapidità e tecnica più che sulla forza. Cambiamenti potrebbero esserci anche in difesa: Morri potrebbe tornare al centro al posto di Canalicchio o Sedioli, sulla destra Scanagatta si propone anche per garantire più copertura. Il possibile innesto di Scanagatta potrebbe comportare l’avanzamento di Hasanaj a centrocampo.

Insomma mister Taccola può gestire la formazione tenendo conto delle indicazioni raccolte dalle prime due giornate di questo campionato. Finora il Prato ha subito solo un gol pur avendo affrontato due avversari come Ravenna e Lentigione, il tecnico Maurizio Ridolfi si trova però alle prese con alcune assenze certe, quella di Gemmi che rimarrà fuori a lungo vista la gravità dell’infortunio. A rischio sono invece l’esperto attaccante Barbuti, il centrocampista Giusti e l’attaccante in quota under Brian Cellai. Fischio di inizio fissato per le 15, arbitra Alessandro Bini di Macerata. Visto che tutti i campionati dilettantistici regionali sono sospesi, oggi tutta l’attenzione sarà concentrata sul ’Macrelli’, la speranza insomma è quella di avere un pubblico più numeroso del solito ad incitare la Sammaurese.

Roberto Daltri