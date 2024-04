Sampierana a un passo dal salto in Eccellenza

Non solo a Cesena, ma anche in Alto Savio c’è una squadra di calcio con risultati più che eccellenti per il campionato 2023/2024, ormai alle ultime battute. Se venisse infatti garantita la promozione in Eccellenza, già questa sera la Sampierana Calcio potrebbe gioire e far brindare un’intera comunità.

I bianconeri di San Piero oggi hanno in programma la gara alle 20,30 sul terreno del Centro Sportivo Stella di Rimini: in caso di vittoria della Sampierana e se allo stesso tempo Cattolica e Faenza non dovessero andare oltre il pareggio, i bianconeri si aggiudicherebbero matematicamente il campionato di calcio di Promozione girone D, salendo di diritto in Eccellenza con quattro giornate di anticipo sulla fine del torneo.