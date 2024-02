Sanremo 2024, un’azienda di Cesenatico alla sicurezza: "Vigliamo su cantanti e spettatori"

Cesena, 5 febbraio 2024 – Securitaly vigila sul Festival di Sanremo. L’importante azienda di Cesenatico con i suoi apparati tecnologici all’avanguardia, si è aggiudicata la commessa per presidiare gli ingressi del teatro Ariston che da domani fino a sabato ospiterà la 74esima edizione della gara canora.

Nei giorni scorsi uno staff di tecnici specializzati è partito dalla zona artigianale di Villalta a bordo di due furgoni, per installare a Sanremo i dispositivi che devono garantire la sicurezza. In una tensostruttura allestita davanti all’ingresso dell’Ariston, Securitaly ha portato tre sistemi ai raggi X con certificazione Enac, in grado di individuare con precisione qualsiasi oggetto illegale trasportato nei bagagli a mano, borse e pacchi. Inoltre, per vigilare sull’incolumità di concorrenti e addetti ai lavori, sono stati posizionati anche i "Bomb Blaster", i contenitori anti esplosione composti da una speciale fibra di vetro balistica ad altissima resistenza, in grado di contenere deflagrazioni notevoli. Sono stati portati anche i "Scanmail" o "Letter bomb", ossia i rilevatori in grado di controllare se buste e piccoli plichi contengono ordigni, lamette, seghetti o chiavi nascoste.

Luca Alpini di Securitaly spiega il lavoro: "In eventi di questa portata bisogna garantire dispositivi affidabili e di facile utilizzo; gli oltre duemila spettatori di Sanremo, infatti, arriveranno a teatro in un arco temporale molto ridotto e quindi servono procedure veloci". "Il Festival di Sanremo – proseguono gli altri titolari Stefano Della Chiesa e Roberto Terranova – per ciò che rappresenta e per la complessità logistica è un evento speciale, ma noi siamo abituati a seguire le manifestazioni di livello internazionale".

g.m.